В 2017 году экс-форварду диагностировали рак поджелудочной железы. Лечение дало эффект, медики заверили о победе над болезнью. Однако в 2022-м страшный недуг вернулся.

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Здоровье Виалли резко ухудшилось, поэтому его пришлось госпитализировать в лондонскую клинику. К сожалению, второй раз победить страшную болезнь легенда не сумел. 6 января Джанлука скончался, ему было 58 лет, сообщает Sky Sports .

Нападающий известен выступлениями за Кремонезе, Сампдорию, Ювентус и Челси. В 1992-м он сменил генуэзцев на туринцев за рекордные на то время 16,5 миллиона евро. В составе "Старой синьоры" Виалли выиграл Лигу чемпионов 1996 года. Со сборной Италии, за которую наиграл 59 матчей, завоевал бронзу ЧМ-1990.

Тренерская карьера Джанлуки не была слишком успешной. На пересечении веков тренировал Уотфорд и Челси, а с 2019 года был помощником Роберто Манчини в национальной команде Италии.

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