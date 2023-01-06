"Пригадую свою першу зустріч з Віаллі після переходу в Сампдорію? Звісно. Збірна СРСР під керівництвом Бишовця грала з Сампдорією. Я починав матч у формі радянської команди, а закінчував його вже у складі італійців.

Помер Віаллі – легенда італійського футболу не поборов страшну хворобу

Віаллі пропускав ту зустріч через травму, але перебував на стадіоні. Він підійшов до мене ще у роздягальні, а потім ми разом з ним і Манчіні сфотографувалися перед виходом на поле. У мене десь є це фото.

Багато моментів запам’яталося. Це була дуже весела і безтурботна людина, яка однаково добре вміла і відпочивати, і грати у футбол. Жодного разу не бачив, щоб він був в поганому настрої. Людина-оркестр. Якщо Манчіні був мозком тієї команди, то Віаллі – її душею.

Коли спілкувались востаннє? Здається, це було у квітні 2014 року на панахиді нашого тренера Вуядина Бошкова у Генуї. Ми з ним не були близькими друзями, але я завжди стежив за його роботою і в Челсі, і в збірній Італії, де він виконував обов’язки асистента Роберто Манчіні. Ніщо не говорило про те, що він хворіє", – поділився Михайличенко в інтерв'ю "Український футбол".

Зауважимо, що Віаллі помер у віці 58 років сьогодні, 6 січня. Причиною став рак підшлункової залози, який несподівано повернувся після начебто перемоги над хворобою. Нападник відомий виступами, перш за все, за Сампдорію, а також за Кремонезе, Ювентус та Челсі. У 1992-му він змінив генуезців на туринців за рекордні на той час 16,5 мільйонів євро. У складі "Старої синьйори" Віаллі виграв Лігу чемпіонів 1996 року. Зі збірною Італії, за яку награв 59 матчів, завоював бронзу ЧС-1990.

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