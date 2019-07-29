"Если игрок хочет уйти, то клубу стоит его отпустить", – Верратти о вероятном уходе Неймара с ПСЖ

Хавбек французского гранда Марко Верратти прокомментировал ситуацию с трансфером звездного форварда.

"Я не имел возможности много с ним разговаривать, но думаю, что он пережил непростое время из-за травмы, которая лишила его участия в Копа Америка. Также он переживал сложный момент в личной жизни, о котором много говорили. Я никогда не слышал, чтобы он говорил, что хочет уйти.

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Думаю, что если игрок хочет уйти, то он всегда найдет способ. И лучше пусть будет так, чем клуб будет удерживать кого-то, кто не хочет выступать в его составе.

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Когда футболист действительно хочет уйти, то клубу стоит его отпустить. Согласно финансовым условиям, установленным клубом, но не стоит удерживать того, кто хочет уйти", – сказал Верратти в комментарии RMC Sport.

Напомним, основными претендентами на Неймара называют Барселону и Ювентус.