"Якщо гравець хоче піти, то клубу варто його відпустити", – Верратті про імовірний відхід Неймара з ПСЖ

Хавбек французького гранда Марко Верратті прокоментував ситуацію з трансфером зіркового форварда.

"Я не мав можливості багато з ним розмовляти, але думаю, що він пережив непростий час через травму, яка позбавила його участі на Копа Амеріка. Також він переживав складний момент в особистому житті, про який багато говорили. Я ніколи не чув, щоб він говорив, що хоче піти.

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Думаю, що якщо гравець хоче піти, то він завжди знайде спосіб. І краще хай станеться так, ніж клуб буде утримувати когось, хто не хоче виступати в його складі.

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Коли футболіст дійсно хоче піти, то клубу варто його відпустити. Відповідно до фінансових умов, встановлених клубом, але не варто стримувати того, хто хоче піти", – сказав Верратті в коментарі RMC Sport.

Нагадаємо, основними претендентами на Неймара називають Барселону та Ювентус.