"Насчет трансферной политики Мирча Луческу сказал очень точную и правильную фразу: "Если хотите результатов прямо сейчас, то надо усиливать команду. Если готовы подождать, то ждать придется год".

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Но так устроены люди, и руководство клуба, и болельщики, все хотят результат здесь и сейчас. Поэтому мы сошлись на том, что те позиции, которые требуют усиления, мы будем усиливать. Работа в данном направлении ведется, работает селекционная служба, и мы приложим все усилия, чтобы наша команда вышла на новый качественный уровень.

Но сразу хочу сказать, что покупать игроков для количества мы точно не будем. У нас много талантливой молодежи и нет смысла брать футболистов, которые прямо сейчас не сделают Динамо лучше", – отметил Суркис в интервью официальному сайту киевлян.

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