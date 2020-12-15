Динамо и Шахтер очень плохо проявили себя в атакующей фазе в матчах Лиги чемпионов – украинские гранды одни из худших по нескольким показателям.

Обе украинские команды заняли 30-е место из 32 возможных по количеству ударов за игру – только 6,5.

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Также, по информации Команда№1, и Динамо и Шахтер стали худшими по количеству атак за поединок – киевляне имеют в активе 67 попыток, тогда как "горняки" – лишь 61, что является худшим показателем среди всех команд Лиги чемпионов.

Не лучше ситуация с ключевыми передачами – Шахтер стал предпоследним с 4,2 пасами за игру, а Динамо с 6,2 передачами расположился на 28 строчке. Только по количеству попыток дриблинга (25) "горняки" смогли оторваться от компании худших, заняв достойное четырнадцатое место. А вот "бело-синие" по этому показателю оказались худшей командой турнира – только 14.

Напомним, оба украинских гранда вылетели из Лиги чемпионов, однако продолжат борьбу в Лиге Европы. Динамо должно противостоять Брюгге, а Шахтер встретится с Маккаби Тель-Авив.

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