Денис Слюсар рискует больше не помочь Руху в текущем сезоне.

Защитник Рух Денис Слюсар перенес операцию на приводящей мышце, сообщает "ТаТоТаке".

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21-летний футболист длительное время страдал от дискомфорта в паховой зоне – проблему было решено лечить хирургическим путем. По прогнозам врачей, сроки восстановления составят примерно 5 месяцев.

Напомним, в текущем сезоне Слюсар провел за Рух 5 матчей, без результативных действий (четыре игры за главную команду и одна за Рух-2). Его контракт с львовянами действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

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