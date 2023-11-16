Защитник клуба УПЛ вылетел на полгода – игрока уже прооперировали
08:29 - Читати українською
Денис Слюсар рискует больше не помочь Руху в текущем сезоне.
Защитник Рух Денис Слюсар перенес операцию на приводящей мышце, сообщает "ТаТоТаке".
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21-летний футболист длительное время страдал от дискомфорта в паховой зоне – проблему было решено лечить хирургическим путем. По прогнозам врачей, сроки восстановления составят примерно 5 месяцев.
Напомним, в текущем сезоне Слюсар провел за Рух 5 матчей, без результативных действий (четыре игры за главную команду и одна за Рух-2). Его контракт с львовянами действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.
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