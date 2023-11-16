Захисник Шахтаря Олександр Драмбаєв, який на правах оренди виступає за хорватський Осієк, розповів про свої плани щодо продовження кар'єри.

"Я хочу залишитись у Європі, тому що тут чемпіонати набагато кращі. Я дуже сильно хотів би пограти в Іспанії, мені подобається за стилем Ла Ліга. Буду працювати, щоб там опинитися.

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Можна і в Жирону, або в якусь іншу команду, головне – щоб Іспанія. Якщо Довбик і Циганков мене підтягнуть – буде круто. Якщо б я не був готовий, то втратив би мрію.

Для мене прикладом серед світових гравців на моїй позиції є Альфонсо Девіс з Баварії. У нього реактивна швидкість, класна техніка та передача", – сказав Драмбаєв у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, контракт Олександра з Осієком чинний до кінця сезону – хорватський клуб має право викупу 22-річного гравця (угода з Шахтарем чинна до червня 2025 року). Transfermarkt оцінює його у 600 тисяч євро.

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