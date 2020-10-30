"Ситуация такова, что я очень много много времени потратил на расторжение контракта со своим предыдущим клубом Атлетико Минейро. Поэтому долго оставался без игровой практики. Когда я приехал сюда, обсуждали это с президентом Динамо.

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Он хотел подписать со мной контракт на таких условиях, чтобы посмотреть на меня в игре. И если что-то пойдет не так, то он может его разорвать. Меня это полностью устроило.

Я здесь не для того, чтобы сидеть на скамейке запасных, а показать свой уровень, чтобы доказать президенту и всем болельщикам, что могу играть на высоком уровне. Насколько мне известно, я уже могу выступать за Динамо. Была проведена моя презентация как игрока клуба, но сейчас я каждый день тренируюсь, набираю форму, привыкаю к ​​ритму.

Наверное меня выпустят тогда, когда я буду готов на 100%. Мне не хочется выходить не в лучших кондициях. Серьезно работаю над собой. Многие ребята из Бразилии приезжали сюда и быстро возвращались назад. Это не моя история. Я бы этого не хотел", – сказал Клейтон в интервью YouTube-каналу SportArenaTV.

Напомним, 25-летний вингер перешел в Динамо в начале октября в качестве свободного агента. В официальных матчах пока на поле не выходил.

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