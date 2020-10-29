"Кого я знаю из бывших бразильских легионеров киевлян? Это Ринкон, который играл много лет назад. Данило Силва, но я не был с ним знаком до того, как он появился в Динамо. И, конечно же, Бетао, который играл в Бразилии за команду, которая была главным соперником моего клуба. Он замечательный фланговый игрок.

Клейтон отреагировал на подписание контракта с Динамо

Что они говорили мне о Динамо? Что это великий клуб, который дает много возможностей и здесь можно проявить свой потенциал. Я почувствовал гостеприимство как со стороны директора клуба, так и со стороны команды. Меня очень тепло встретили во всех аспектах. Понял, что здесь я могу показать свои лучшие качества и раскрыть свой потенциал.

А относительно того, что в Динамо адаптировалось не так много латиноамериканцев... Меня это не пугает, а наоборот мотивирует. Это придает силы, чтобы открыть этот рынок для других бразильцев. Возможно, кто-то не смог себя проявить через погодные факторы. Бразильцам не очень нравится холод, но у меня этой проблемы нет, потому что я из южных регионов Бразилии, где холодная погода является обычным явлением. Многие говорят здесь, что я какой-то ненормальный бразилец, а я смеюсь и улыбаюсь. У меня большие надежды и ожидания. Хочу остаться в Динамо на 5-6 лет и доказать, что я достойный футболист", – сказал Клейтон в интервью YouTube-каналу SportArenaTV.

Напомним, 25-летний вингер перешел в Динамо в начале октября в качестве свободного агента. В официальных матчах пока на поле не выходил.

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