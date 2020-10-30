"Ситуація така, що я дуже багато багато часу витратив на розірвання контракту зі своїм попереднім клубом Атлетіко Мінейро. Тому довго залишався без ігрової практики. Коли я приїхав сюди, обговорювали це з президентом Динамо.

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Він хотів підписати зі мною контракт на таких умовах, щоб подивитися на мене у грі. І якщо щось піде не так, то він може його розірвати. Мене це повністю влаштувало.

Я тут не для того, щоб сидіти на лавці запасних, а показати свій рівень, щоб довести президенту і всім уболівальникам, що можу грати на високому рівні. Наскільки мені відомо, я вже можу виступати за Динамо. Була проведена моя презентація як гравця клубу, але зараз я кожен день тренуюся, набираю форму, звикаю до ритму.

Напевно мене випустять тоді, коли я буду готовий на 100%. Мені не хочеться виходити не у найкращих кондиціях. Серйозно працюю над собою. Багато хлопців з Бразилії приїжджали сюди і швидко поверталися назад. Це не моя історія. Я б цього не хотів", – сказав Клейтон в інтерв'ю YouTube-каналу SportArenaTV.

Нагадаємо, 25-річний вінгер перейшов у Динамо на початку жовтня у якості вільного агента. В офіційних матчах поки на поле не виходив.

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