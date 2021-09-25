Динамо без проблем победило Рух в матче 9-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Рух – Динамо на "Футбол 24".

Динамо ожидаемо захватило инициативу, а героем встречи стал Гармаш. Именно Денис создал первый гол, заработав пенальти, который уверенно реализовал Цыганков. Через 10 минут уже забил Гармаш, который замкнул прострел Тымчика с фланга. Во втором тайме команды не забивали, поэтому киевляне удержали убедительную победу.

Динамо спокойно переиграло инертный Рух – Гармаш стал героем львовского матча

Таким образом, Динамо набрало 25 очков и сохранило отрыв от Шахтера в 3 очка. Рух с 8 пунктами остался девятым.