Рух – Динамо – 0:2 – видео голов и обзор матча
22:11 - Читати українською
Динамо без проблем победило Рух в матче 9-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Рух – Динамо на "Футбол 24".
завершено
Виктор Цыганков 28’
Денис Гармаш 38’
28’ Виктор Цыганков
38’ Денис Гармаш
Динамо ожидаемо захватило инициативу, а героем встречи стал Гармаш. Именно Денис создал первый гол, заработав пенальти, который уверенно реализовал Цыганков. Через 10 минут уже забил Гармаш, который замкнул прострел Тымчика с фланга. Во втором тайме команды не забивали, поэтому киевляне удержали убедительную победу.
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Таким образом, Динамо набрало 25 очков и сохранило отрыв от Шахтера в 3 очка. Рух с 8 пунктами остался девятым.
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