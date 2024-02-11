Игроки Жироны хотят как можно скорее забыть матч 24-го тура Ла Лиги против Реала.

Каталонцы проиграли 0:4 и отпустили мадридцев на 5 очков в борьбе за чемпионство. Одним из антигероев встречи стал правый защитник Жироны Ян Коуту, который в целом проводит великолепный сезон. Впрочем, в этот раз бразилец провалился – "привез" 2 гола и пенальти, который Реал не реализовал.

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После финального свистка 21-летний Коуту от отчаяния не смог сдержать слез. Следует отдать должное игрокам Реала. Они подходили к сопернику, пытаясь успокоить.

19 февраля Жирона имеет шанс реабилитироваться – непростой выезд к Атлетику, который претендует на зону Лиги чемпионов.

Love this team. Respect to yan couto ??? pic.twitter.com/EgZk4xBH8z — Willie?RM (@williewiliam) February 11, 2024

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