Сампдория разбила Сассуоло в 24 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор встречи.

Генуэзцы быстро добыли комфортное преимущество благодаря голам ветерана Капуто и новичка Сенси. Внезапный шанс выйти на поле получил Владислав Супряга, когда пришлось менять травмированного Габьяддини. Радость украинца оказалась совсем недолгой – около 25 минут на поле и обратная замена.

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До разгромного счет довел Андреа Конти, который как раз заменил украинца. В компенсированное время точку поставил Кандрева, исполнив пенальти в стиле Паненки. 4:0 – эффектное выступление Сампдории, но Супряга явно мечтал не о таком дебюте.