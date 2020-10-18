"Искать оправдания в большом количестве потерь было бы слишком просто. Это болезненное поражение. Вы можете проиграть матч, но не так. Сампдория доминировала над нами с первой минуты до последней. К счастью, во вторник будет другая игра, поэтому мы можем сразу перезагрузиться.

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Нам не хватало решимости, командного духа, такого никогда не было раньше. Сампдория выступила прекрасно, но наше отношение способствовало этому. Если бы мог, то заменил бы всех через полчаса. Однако у меня не было много других вариантов стартового состава, поэтому я бы снова выбрал тех же. Это было плохое выступление, но мы должны вернуться на правильный путь", – приводит слова Индзаги Football Italia.

Добавим, что Лацио набрал всего 4 очка в четырех турах Серии А, а во вторник встретится с Боруссией Д в рамках Лиги чемпионов.

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