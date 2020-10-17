"Здесь не о чем говорить. Наполи провел первую половину на высоком уровне, а наш был низким. Разрыв был большим. Мы страдали, пропустили голы, которых могли и избежать. Это сигнал тревоги во всех аспектах – техническом, тактическом и спортивном. Наполи был лучше. Сегодня был один из таких дней, после которых мы должны учиться и понять, как улучшаться. Мы были довольно слабы во всех компонентах, даже в середине поля у нас были проблемы.

Адский тайм без Малиновского в видеообзоре матча Наполи – Аталанта – 4:1

Я никогда не говорил, что мы – претенденты на титул. Мы должны играть и смотреть, на что мы способны. Есть такие игры, как сегодня, где вы сталкиваетесь с сильными атакующими силами. Если вы можете их удержать, то создаете предпосылки для победы. Если же вы быстро пропускаете три гола, то все идет наперекосяк", – приводит слова Гасперини Football Italia.

Добавим, что уже в среду (21 октября) Аталанта начнет путь в Лиге чемпионов – Малиновский и компания будут принимать Митьюлланд.

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