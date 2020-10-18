"Шукати виправдання у великій кількості втрат було б надто просто. Це болюча поразка. Ви можете програти матч, але не так. Сампдорія домінувала над нами з першої хвилини до останньої. На щастя, у вівторок буде інша гра, тому ми можемо відразу перезавантажитися.

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Нам бракувало рішучості, командного духу, такого ніколи не було раніше. Сампдорія виступила чудово, але наше ставлення сприяло цьому. Якби міг, то замінив би всіх через півгодини. Однак у мене не було багато інших варіантів стартового складу, тому я б знову обрав тих самих. Це був поганий виступ, але ми повинні повернутися на правильний шлях", – наводить слова Індзагі Football Italia.

Додамо, що Лаціо набрав всього 4 очки у чотирьох турах Серії А, а у вівторок зустрінеться з Борусією Д в рамках Ліги чемпіонів.

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