"Он очень, очень опасен. Его качества и значение для Лестера не изменились – при Роджерсе все так же, как при Раньери.

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Варди невероятный. Я просто жалею из-за того, что он пробился в Премьер-лигу слишком поздно. Он должен был прибыть несколькими годами ранее, и его карьера была бы еще длиннее. С большим количеством голов и историей в национальной сборной. Фантастический игрок. Если бы я был защитником, то не очень радовался бы встрече с ним", – приводит слова Моуринью ВВС.

Добавим, что матч Тоттенхэм – Лестер состоится 20 декабря. Джейми Варди является одним из лучших бомбардиров АПЛ – 10 голов и 4 ассиста.

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