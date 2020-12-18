"Він дуже, дуже небезпечний. Його якості і значення для Лестера не змінилися – при Роджерсі все так само, як у Раньєрі.

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Варді неймовірний. Я просто шкодую через те, що він пробився в Прем'єр-лігу занадто пізно. Він повинен був прибути кількома роками раніше, і його кар'єра була б ще довшою. З більшою кількістю голів і історією в національній збірній. Фантастичний гравець. Якби я був захисником, то не дуже радів би зустрічі з ним", – наводить слова Моурінью ВВС.

Додамо, що матч Тоттенхем – Лестер відбудеться 20 грудня. Джеймі Варді є одним з найкращих бомбардирів АПЛ – 10 голів та 4 асисти.

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