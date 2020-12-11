Моуринью жестко потроллил Алли в Instagram
22:35 - Читати українською
Похоже, хавбеку Тоттенехема Деле Алли стоит активнее искать новое место работы.
Поскольку Деле Алли все реже находит свою фамилию в стартовом составе Тоттенхэма, полузащитник решил освоить новый вид спорта.
24-летний англичанин попробовал свои силы в боулинге и не забыл об этом поделиться в Instagram, подписав фотографию: "Кто хочет играть?". Одиозный наставник "шпор" Жозе Моуринью оставил меткий комментарий под фото подопечного – "Наверное ты".
В нынешнем сезоне АПЛ Алли провел лишь два матча.
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