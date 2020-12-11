Поскольку Деле Алли все реже находит свою фамилию в стартовом составе Тоттенхэма, полузащитник решил освоить новый вид спорта.

ПСЖ возобновил интерес к Алли

24-летний англичанин попробовал свои силы в боулинге и не забыл об этом поделиться в Instagram, подписав фотографию: "Кто хочет играть?". Одиозный наставник "шпор" Жозе Моуринью оставил меткий комментарий под фото подопечного – "Наверное ты".

В нынешнем сезоне АПЛ Алли провел лишь два матча.

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