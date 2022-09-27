После того как Джон Оби Микел не провёл за свою последнюю команду Аль-Кувейт ни одного матча, нигериец решил завершить игровую карьеру. Об этом бывший полузащитник рассказал в своём Instagram.

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"Оценив свою двадцатилетнюю карьеру, я должен отметить, что чрезвычайно доволен тем, чего мне удалось добиться, и, что важнее всего, тем, каким человеком я стал", - написал Оби Микел.

Главной командой нигерийца в карьере стал "Челси". В составе лондонцев Джон Оби Микел провёл 249 матчей и забил 1 гол. Вместе с "синими" Микел выиграл Лигу чемпионов 2012 года, чемпионат Англии (дважды), Кубок Англии (четырежды) и Кубок английской Лиги (дважды).

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