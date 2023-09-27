Ужасный эпизод случился на 112-ой минуте игры Полесье – СК Днепр-1. Назаренко решил прыгнуть в подкат, но очень неудачно. Левая нога Александра зацепилась за газон, из-за чего игрок потерял баланс, а правая нога неестественно выгнулась от столкновения с полем.

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Спортивный врач Дмитрий Бабелюк в своем Telegram-канале отметил, что колено игрока подверглось значительному переразгибанию. "Переразгибание в коленном суставе является типичным механизмом травмы крестов. Часто рвется передняя крестообразная связка, а иногда также и задняя. Реакция игрока красноречива. Скорее всего, дело закончится повреждением крестов и вылетом из футбола на 7-9 месяцев".

Заметим, что Назаренко уже провел 6 матчей за Полесье в текущем сезоне, в которых отметился голом и ассистом. Житомирский клуб выбил СК Днепр-1 из Кубка Украины, победив в серии пенальти.

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видео травмы Александра Назаренко