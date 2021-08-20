"Ириски" были вынуждены искать третьего голкипера из-за травмы Харри Тайрера, но выбор новичка немного удивил.

Бенитес испортил отношения с лидером Эвертона – футболист даже перестал следить за матчами команды

Контракт на один сезон подписал Энди Лонерган, сообщает официальный сайт Эвертона. Шарма трансферу придает то, что 37-летний ветеран выступал за Ливерпуль. Добавим, что подобным может похвастаться и новый наставник команды – Рафаэль Бенитес.

Оправданием Лонергана может служить разве тот факт, что он не сыграл за "красных" ни одного официального матча, хотя в том сезоне Ливерпуль выиграл АПЛ, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. Последним клубом Энди был Вест Бромвич.

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