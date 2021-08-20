"Іриски" були змушені шукати третього голкіпера через травму Харрі Тайрера, але вибір новачка трохи здивував.

Бенітес зіпсував стосунки з лідером Евертона – футболіст навіть перестав стежити за матчами команди

Контракт на один сезон підписав Енді Лонерган, повідомляє офіційний сайт Евертона. Родзинки трансферу додає те, що 37-річний ветеран виступав за Ліверпуль. Додамо, що подібним може похизуватися й новий наставник команди – Рафаель Бенітес.

Виправданням Лонергана може слугувати хіба той факт, що він не зіграв за "червоних" жодного офіційного матчу, хоча в тому сезоні Ліверпуль виграв АПЛ, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу. Останнім клубом Енді був Вест Бромвіч.

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