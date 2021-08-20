Бенитес испортил отношения с лидером Эвертона – футболист даже перестал следить за матчами команды
Колумбийский полузащитник Эвертона Хамес Родригес не скрывает своего желания уйти.
Во время одного из последних прямых эфиров на популярной игровой стриминговой платформе Twitch Хамес заявил, что не знает, с кем играет его команда на этой неделе. "Я даже не знаю, с кем играет Эвертон. Подскажите, пожалуйста", – приводит слова Хамеса журналист Николо Скира в Твиттере.
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К слову, Эвертон летом пытался избавиться от колумбийца. Клуб предлагал футболиста Милану и мадридскому Атлетико. Кроме того, отмечается, что Хамес находится в плохих отношениях с новым главным тренером "ирисок" – Рафаэлем Бенитесом. Именно поэтому Родригес хочет покинуть клуб до конца летнего трансферного окна.
Напомним, в прошлом сезоне Хамес сыграл 23 матча АПЛ, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Уже завтра, 21 августа, Эвертон на выезде сыграет с Лидсом во втором туре чемпионата Англии.
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