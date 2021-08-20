Во время одного из последних прямых эфиров на популярной игровой стриминговой платформе Twitch Хамес заявил, что не знает, с кем играет его команда на этой неделе. "Я даже не знаю, с кем играет Эвертон. Подскажите, пожалуйста", – приводит слова Хамеса журналист Николо Скира в Твиттере.

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К слову, Эвертон летом пытался избавиться от колумбийца. Клуб предлагал футболиста Милану и мадридскому Атлетико. Кроме того, отмечается, что Хамес находится в плохих отношениях с новым главным тренером "ирисок" – Рафаэлем Бенитесом. Именно поэтому Родригес хочет покинуть клуб до конца летнего трансферного окна.

Напомним, в прошлом сезоне Хамес сыграл 23 матча АПЛ, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Уже завтра, 21 августа, Эвертон на выезде сыграет с Лидсом во втором туре чемпионата Англии.

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