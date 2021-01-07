"Еще один шаг": Зинченко прокомментировал выход в финал Кубка английской лиги
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился эмоциями от победы над Манчестер Юнайтед в полуфинале кубкового противостояния (2:0).
Как известно, накануне Манчестер Сити на выезде одолел подопечных Уле Гуннара Сульшера со счетом 2:0 и вышел в финал Кубка английской лиги. Весь матч на привычной для себя позиции отыграл украинский легионер "горожан" Александр Зинченко.
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 0:2 – видео голов и обзор матча
"Еще один шаг", – подытожил победу своей команды 24-летний украинец, подписав фото с Фернандиньо на своей странице в социальной сети Instagram.
Напомним, этот финал станет для команды Гвардиолы уже четвертым подряд. Соперником Сити будет Тоттенхэм, который в 1/2 финала одолел Брэнтфорд.
Манчестер Сити с Зинченко одолел Манчестер Юнайтед и четвертый раз подряд вышел в финал Кубка лиги