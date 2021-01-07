Півзахисник збірної України Олександр Зінченко поділився емоціями від перемоги над Манчестер Юнайтед у півфіналі кубкового протистояння (2:0).

Як відомо, напередодні Манчестер Сіті на виїзді здолав підопічних Уле Гуннара Сульшера з рахунком 2:0 і вийшов у фінал Кубка англійської ліги. Увесь матч на звичній для себе позиції відіграв український легіонер "містян" Олександр Зінченко.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті – 0:2 – відео голів та огляд матчу

"Ще один крок", – підсумував звитягу своєї команди 24-річний українець, підписавши фото з Фернандінью на власній сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, цей фінал стане для команди Гвардіоли вже четвертим поспіль. Суперником Сіті буде Тоттенхем, який в 1/2 фіналу здолав Брентфорд.

Манчестер Сіті з Зінченком здолав Манчестер Юнайтед і вчетверте поспіль вийшов у фінал Кубка ліги