В полуфинале Кубка английской лиги Манчестер Юнайтед на своем поле проиграл соседям из Сити. Вашему вниманию видео забитых мячей и самых интересных мгновений поединка.

Однозначного фаворита дерби в рамках 1/2 финала кубкового турнира не имело. Как следствие, на победу претендовали обе команды. На великолепный выстрел Бруну Фернандеша (сэйв Стеффена) де Брюйне ответил классным ударом в штангу.

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Но во второй половине больше повезло Сити. На 50-й минуте банальный навес со штрафного воплотил в гол на дальней штанге Джон Стоунз. А под занавес поединка ветеран "горожан" Фернандиньо роскошно поймал мяч с лета после выноса обороны – 0:2!

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