Клубы Премьер-лиги опасаются массовых перенесений матчей и потенциальной приостановки чемпионата из-за распространения нового штамма "Омикрон", сообщает Daily Mail.

Миколенко покинет Динамо ради АПЛ, – источник

Лига объявила о 42 положительных тестах на COVID-19 в понедельник вечером. Это рекордное количество выявленных новых случаев заболевания зарегистрированных в одну неделю. Пять клубов подтвердили информацию об эпидемии среди игроков и тренерского штаба. В частности, положительные тесты были обнаружены у футболистов Манчестер Юнайтед, Тоттенхэма, Лестера, Астон Виллы и Вулверхэмптона.

Причиной этому называют медленные темпы выполнения клубами программ вакцинации. Большинство игроков до сих пор не получили бустерную дозу вакцины, необходимую для эффективного противодействия COVID-19.

Матч 17-го тура АПЛ Брентфорд – Манчестер Юнайтед, который был запланирован на сегодня, 14 декабря, отменили.

Зінченко повертає і виправдовує довіру Гвардіоли – Челсі пропонують підписати українця, якого порівняли з черепахою