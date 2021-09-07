"Ему свистят люди, которые 30 лет сидят в компании и даже пальцем не пошевелили": Пике защитил Умтити от гнева фанов
Защитник Барселоны Жерар Пике призвал болельщиков прекратить травлю Самюэля Умтити.
"Я убежден, что ему свистят люди, которые 30 лет сидят в своей компании и ничего не делают. Но они убеждены, что бросить их нельзя.
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Я знаю, что это сложно, но вы должны поставить себя на место игрока. Люди имеют полное право свистеть, не буду спорить. Но я прошу – посочувствуйте, поставьте себя на место игрока. Если же хотят свистеть, то пусть свистят.
Другое дело – человек, который подписывает контракт с Умтити. Игрок не несет за это ответственность. Это выбор президента, который обновляет одних игроков или других. Тогда решение сохранить Умтити выглядело мудрым", – приводит слова Пике Mundo Deportivo.
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