"Я убежден, что ему свистят люди, которые 30 лет сидят в своей компании и ничего не делают. Но они убеждены, что бросить их нельзя.

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Я знаю, что это сложно, но вы должны поставить себя на место игрока. Люди имеют полное право свистеть, не буду спорить. Но я прошу – посочувствуйте, поставьте себя на место игрока. Если же хотят свистеть, то пусть свистят.

Другое дело – человек, который подписывает контракт с Умтити. Игрок не несет за это ответственность. Это выбор президента, который обновляет одних игроков или других. Тогда решение сохранить Умтити выглядело мудрым", – приводит слова Пике Mundo Deportivo.

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