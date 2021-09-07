"Йому свистять люди, які 30 років сидять у компанії і нічого не роблять": Піке захистив Умтіті від гніву фанатів Барси
Захисник Барселони Жерар Піке закликав вболівальників припинити цькування Самюеля Умтіті.
"Я переконаний, що йому свистять люди, які 30 років сидять у своїй компанії і нічого не роблять. Але вони переконані, що кинути їх не можна.
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Я знаю, що це складно, але ви повинні поставити себе на місце гравця. Люди мають повне право свистіти, не буду сперечатись. Але я прошу – поспівчувайте, поставте себе на місце гравця. Якщо ж хочуть свистіти, то хай свистять.
Інша справа – людина, яка підписує контракт з Умтіті. Гравець не несе за це відповідальність. Це вибір президента, який оновлює одних гравців або інших. Тоді рішення зберегти Умтіті виглядало мудрим", – наводить слова Піке Mundo Deportivo.
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