"Я переконаний, що йому свистять люди, які 30 років сидять у своїй компанії і нічого не роблять. Але вони переконані, що кинути їх не можна.

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Я знаю, що це складно, але ви повинні поставити себе на місце гравця. Люди мають повне право свистіти, не буду сперечатись. Але я прошу – поспівчувайте, поставте себе на місце гравця. Якщо ж хочуть свистіти, то хай свистять.

Інша справа – людина, яка підписує контракт з Умтіті. Гравець не несе за це відповідальність. Це вибір президента, який оновлює одних гравців або інших. Тоді рішення зберегти Умтіті виглядало мудрим", – наводить слова Піке Mundo Deportivo.

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