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"Ему очень больно", – Жиру поддержал Косьельни, который отказался лететь на предсезонный тур с Арсеналом

11:28 99 Читати українською
"Ему очень больно", – Жиру поддержал Косьельни, который отказался лететь на предсезонный тур с Арсеналом
Лоран Косьельни и Оливье Жиру / фото из соцсетей

Нападающий Челси Оливье Жиру с пониманием отнесся к решению Лорана Косьельни бойкотировать командные сборы лондонского Арсенала.

"Нельзя оценивать ситуацию, не зная всех аспектов. Я уверен, что мы не знаем всего. Надеюсь, вместе они найдут лучшее решение.

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Лоран – мой хороший друг. Я знаю его уже 10 или 11 лет. Мы играли вместе еще во втором французском дивизионе. Он 9 лет защищал цвета Арсенала, был капитаном команды и всегда относился к клубу с уважением.

Мне очень грустно, потому что Лоран – хороший человек, и СМИ хотят испортить ему репутацию. Сейчас я не нахожусь в клубе и не знаю всех деталей, но одно могу сказать точно: Косьельни очень больно из-за того, что происходит. Он очень эмоциональный", – цитирует Жиру ВВС.

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Англия Лоран Косьельни Лоран Косьельни Оливье Жиру Оливье Жиру Арсенал Арсенал
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