"Йому дуже боляче", – Жиру підтримав Кошельни, який відмовився летіти на передсезонний тур з Арсеналом

Нападник Челсі Олів'є Жиру з розумінням поставився до рішення Лорана Кошельни бойкотувати командні збори лондонського Арсенала.

"Не можна оцінювати ситуацію, не знаючи усіх аспектів. Я впевнений, що ми не знаємо всього. Сподіваюся, разом вони знайдуть найкраще рішення.

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Лоран – мій хороший друг. Я знаю його вже 10 чи 11 років. Ми грали разом ще у другому французькому дивізіоні. Він 9 років захищав кольори Арсенала, був капітаном команди і завжди ставився до клубу з повагою.

Мені дуже сумно, тому що Лоран – хороша людина, і ЗМІ хочуть зіпсувати йому репутацію. Зараз я не перебуваю в клубі і не знаю всіх деталей, але одне можу сказати точно: Кошельни дуже боляче через те, що відбувається. Він дуже емоційний", – цитує Жиру ВВС.

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