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Косьельни отказался лететь на предсезонный тур с Арсеналом – клуб прокомментировал демарш капитана

13:28 77 Читати українською
Косьельни отказался лететь на предсезонный тур с Арсеналом – клуб прокомментировал демарш капитана
Лоран Косьельни / Reuters

Центрбек Арсенала Лоран Косьельни не захотел лететь с командой в США.

Француз не явился на общекомандное собрание перед отправлением.

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"Мы очень разочарованы действиями Лорана, которые противоречат нашим четким правилам. Мы надеемся решить этот вопрос и не будем давать дальнейшие комментарии в ближайшее время", – говорится в заявлении на официальном сайте лондонского клуба.

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Напомним, Косьельни защищает цвета Арсенала с 2010 года. В свое время "канониры" заплатили Лорьяну за игрока около 12 млн евро.

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Англия Лоран Косьельни Лоран Косьельни Арсенал Арсенал
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