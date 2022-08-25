"Горжусь, что мои дети родились в Украине": Данило Силва мощно поздравил украинцев с Днем Независимости
Бывший защитник Динамо Данило Силва подтвердил статус одного из самых приятных легионеров в истории чемпионата Украины.
Бразилец не забыл поздравить с Днем Независимости страну, в которой провел 7 лет своей карьеры.
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"День Независимости Украины! Страна трудового народа, борющегося за свою Родину! Я горжусь тем, что мои дети родились в Украине, я горжусь этой замечательной страной, которая каждый день демонстрирует миру свою силу и величие! Я люблю Украину и украинцев!" – написал Силва в Instagram.
Напомним, бразилец защищал цвета Динамо с 2010 по 2017 годы. С киевлянами он дважды становился чемпионом Украины, выиграл два Кубка страны и один Суперкубок.
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