Бразилец не забыл поздравить с Днем Независимости страну, в которой провел 7 лет своей карьеры.

Ахметов трогательно поздравил украинцев с Днем Независимости

"День Независимости Украины! Страна трудового народа, борющегося за свою Родину! Я горжусь тем, что мои дети родились в Украине, я горжусь этой замечательной страной, которая каждый день демонстрирует миру свою силу и величие! Я люблю Украину и украинцев!" – написал Силва в Instagram.

Напомним, бразилец защищал цвета Динамо с 2010 по 2017 годы. С киевлянами он дважды становился чемпионом Украины, выиграл два Кубка страны и один Суперкубок.

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