"Конечно, рано что-то говорить. Я хочу дождаться официальных матчей. Безусловно, уровень отношения и мотивации футболиста в официальном и предсезонном матче разные. У меня для себя ответ есть, но я не хочу отвечать, пока Илья не стал играть в составе Динамо в официальных матчах.

Динамо – Эвиан – 3:0 – видео голов и обзор матча

Его выпустили на 15 минут сразу после одной тренировки, и он забил, а уже в следующем матче его выставили в стартовом составе. Но давайте посмотрим, как пройдут хотя бы несколько матчей. В ЦСКА нам все нравилось – что касается отношения, выполнения контракта, бытовых моментов. В игровом плане можно будет говорить потом", – заявил Исаев в комментарии Metaratings.by.

Напомним, Илья Шкурин забил в спаррингах против Сьона и Серветта.

Динамо разгромило Эвиан: Леднев – герой, эффектный рейд Ваната с ассистом Бойко, позитив от Гармаша и Де Пены