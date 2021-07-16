"Звичайно, рано щось казати. Я хочу дочекатися офіційних матчів. Безумовно, рівень ставлення і мотивації футболіста в офіційному і передсезонному матчі різні. У мене для себе відповідь є, але я не хочу відповідати, поки Ілля не почав грати в складі Динамо у офіційних матчах.

Динамо – Евіан – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Його випустили на 15 хвилин відразу після одного тренування, і він забив, а вже в наступному матчі його виставили в стартовому складі. Але давайте подивимося, як минуть хоча б кілька матчів. У ЦСКА нам все подобалося – що стосується ставлення, виконання контракту, побутових моментів. В ігровому плані можна буде говорити потім", – заявив Ісаєв у коментарі Metaratings.by.

Нагадаємо, Ілля Шкурін забив у спарингах проти Сьйона та Серветта.

Динамо розгромило Евіан: Лєднєв – герой, ефектний рейд Ваната з асистом Бойка, позитив від Гармаша і Де Пени