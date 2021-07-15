Динамо – Эвиан – 3:0 – видео голов и обзор матча
21:54 - Читати українською
Динамо разгромило Эвиан в товарищеском матче. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи Динамо – Эвиан на "Футбол 24".
Товарищеские матчи
завершено
Товарищеский матч
Динамо – Эвиан – 3:0
Голы: Леднев, 2, 37, Ванат, 17
Киевляне на тренировочных сборах сумели выиграть второй матч подряд. Сегодня Мирча Луческу выпустил фактически второй состав, но ребята легко одолели соперника. Стоит отметить, что Эвиан очень безответственно действовал в защите и голкипер играл крайне ненадежно.
Динамо разгромило Эвиан: Леднев – герой, эффектный рейд Ваната с ассистом Бойко, позитив от Гармаша и Де Пены
К слову, на очереди у Динамо два серьезных матча – 17 июля против Ниццы и 20 июля против Атлетика из Бильбао.
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