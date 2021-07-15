Динамо разгромило Эвиан в товарищеском матче. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи Динамо – Эвиан на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Динамо – Эвиан – 3:0

Голы: Леднев, 2, 37, Ванат, 17

Киевляне на тренировочных сборах сумели выиграть второй матч подряд. Сегодня Мирча Луческу выпустил фактически второй состав, но ребята легко одолели соперника. Стоит отметить, что Эвиан очень безответственно действовал в защите и голкипер играл крайне ненадежно.

Динамо разгромило Эвиан: Леднев – герой, эффектный рейд Ваната с ассистом Бойко, позитив от Гармаша и Де Пены

К слову, на очереди у Динамо два серьезных матча – 17 июля против Ниццы и 20 июля против Атлетика из Бильбао.