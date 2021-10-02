Бывший полузащитник Динамо Георгий Пеев, находясь в Неаполе, воспользовался возможностью лично увидеть мурал, посвященный форварду сборной Аргентины Диего Марадоне, который умер 25 ноября 2020 года. Экс-легионер киевлян сфотографировался на месте паломничества всех фанатов "руки Бога".

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"Респект величайшему!" – подписал фото с изображением Марадоны Пеев на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Пеев перешел в Динамо в июле 2001 года из софийского Локомотива за 2 млн евро по приглашению Валерия Лобановского. За "бело-синих" болгарский легионер выступал до 2007 года.

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