Колишній півзахисник Динамо Георгій Пєєв, перебуваючи у Неаполі, скористався можливістю особисто побачити мурал, присвячений форварду збірної Аргентини Дієго Марадоні, який помер 25 листопада 2020 року. Екс-легіонер киян у футболці "золотого хлопчика" сфотографувався на місці паломництва всіх прихильників "руки Бога".

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"Респект найвеличнішому!" – підписав фото зі зображенням Марадони Пєєв на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Пєєв перейшов у Динамо в липні 2001 року з софійського Локомотива за 2 млн євро на запрошення Валерія Лобановського. За "біло-синіх" болгарський легіонер виступав до 2007 року.

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