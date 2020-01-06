"Его нельзя продавать за 30 млн евро!": первый зимний трансфер Реала – под угрозой срыва

Главный тренер Фламенго Жорже Жезуш не соглашается с условиями трансфера своего подопечного Жезуса Рейньера в мадридский Реал.

Ранее испанская пресса сообщала, что 17-летний хавбек достанется королевскому клубу за 30 млн евро, однако тренер чемпионов Бразилии считает эту сумму сильно заниженной.

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"Рейньера нельзя продавать за 30 млн евро! Это блестяще работает в Бенфике, которая получает за своих игроков значительно больше от их трансферной стоимости. Фламенго пока не умеет оценивать своих футболистов", – возмущался Жезус на бразильском канале CMTV.

Сам Реньер коротко прокомментировал более чем вероятный переезд в Мадрид: "Нужно немного подождать". Напомним, что клубы ждут 18 января, когда футболист станет совершеннолетним, чтобы официально закрыть сделку.

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