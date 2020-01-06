"Його не можна продавати за 30 млн євро!": перший зимовий трансфер Реала – під загрозою зриву

Головний тренер Фламенго Жорже Жезуш не погоджується з умовами трансферу свого підопічного Жезуса Рейньєра до мадридського Реала.

Раніше іспанська преса повідомляла, що 17-річний хавбек дістанеться королівському клубу за 30 млн євро, однак тренер чемпіонів Бразилії вважає цю суму сильно заниженою.

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"Рейньєра не можна продавати за 30 млн євро! Це блискуче працює в Бенфіці, яка отримує за власних гравців значно більше за їхню трансферну вартість. Фламенго наразі не вміє оцінювати своїх футболістів", – обурювався Жезус на бразильському каналі CMTV.

Сам Реньєр коротко прокоментував більш ніж ймовірний переїзд у Мадрид: "Потрібно трохи зачекати". Нагадаємо, що клуби чекають 18 січня, коли футболіст стане повнолітнім, щоб офіційно закрити угоду.

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