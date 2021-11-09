Вингер сборной Украины Александр Зубков поделился ожиданиями от противостояния с Боснией и Герцеговиной в рамках квалификации ЧМ-2022.

"Приятно увидеться со всеми ребятами, пообщаться. Конечно, будем готовиться к серьезной игре. Какие извлекли уроки из предыдущего поединка, чтобы одержать победу? Нам терять нечего, поэтому нужно больше настырности, больше агрессивности в атаке. Более организованно и сконцентрировано сыграть в обороне.

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Матч против Болгарии? Я думаю, что это будет хорошая тренировка с повышенным уровнем ответственности. Через эту игру будем готовиться к поединку с Боснией и Герцеговиной", – отметил Зубков в официальном комментарии YouTube-каналу УАФ.

Напомним, сборная Украины в ноябре проведет два поединка: 11 числа – товарищеский против Болгарии, а 16 ноября – заключительный матч отбора в ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

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