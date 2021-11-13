"Морально найскладніший період Олександра в кар'єрі? Думаю, він зараз. Я вважаю, що його недооцінюють.

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Коли був Ребров, все було інакше, адже Сашко мав ігровий час. Він продовжує якісно робити свою роботу, як і до цього. Йому психологічно важко, але він і сам не опускає рук, бо знає, що це мине.

Дуже важко було і на Євро-2020 після травми, яка завадила проявити себе. Розчарування і злість – бомба була", – розповіла Анна у програмі "КраСавіна".

Нагадаємо, Зубков у поточному сезоні провів за Ференцварош 17 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 5 результативних передач.

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