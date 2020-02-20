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"Его бы убили в АПЛ": Аллардайс назвал топ-тренера, которого не примут английские болельщики

21:10 172 Читати українською
"Его бы убили в АПЛ": Аллардайс назвал топ-тренера, которого не примут английские болельщики
Сэм Аллардайс / ВВС

Бывший наставник сборной Англии и ряда клубов АПЛ Сэм Аллардайс убежден, что тренеру Атлетико Диего Симеоне было бы трудно соответствовать требованиям английских фанатов.

"В Англии нельзя играть в оборонительный футбол. Симеоне убили бы в АПЛ за такое. Если вы неправильно играете в этой стране, то вас критикуют.

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Симеоне является прекрасным тренером с оборонным стилем на протяжении всей карьеры в Атлетико. Однако количество положительных результатов, которые он добывает с помощью своего тактического гения в обороне, будет вызывать осуждение в этой стране", – цитирует Аллардайса talkSport.

Напомним, Симеоне возглавил Атлетико в 2011 году. Сейчас аргентинский специалист является самым высокооплачиваемым тренером мира – за год он зарабатывает больше 43 млн евро.

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Теги
Англия Диего Симеоне Диего Симеоне Сем Аллардайс
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