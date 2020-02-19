Симеоне признался, в какой момент понял, что Атлетико победит Ливерпуль

Аргентинский наставник испанского Атлетико Диего Симеоне прокомментировал победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов над английским Ливерпулем (1:0).

"У Ливерпуля были шансы, они очень опасно атаковали. У них хорошие игроки на всех позициях. Но моя команда стала выигрывать, когда мы выходили на поле из подтрибунного помещения.

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Я понял, что игроки верят в успех. Мы сегодня увидели прекрасную сторону футбола. Команда и болельщики были единым целым", – цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2019/20 Атлетико минимально одолел Ливерпуль благодаря голу 25-летнего полузащитника Сауля Ньигеса. Ответный матч между командами состоится 11 марта.

К слову, Ливерпуль – действующий обладатель Лиги чемпионов. В финале 2019-го года мерсисайдцы одолели Тоттенхэм со счетом 2:0.

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