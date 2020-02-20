"Його б убили в АПЛ": Аллардайс назвав топ-тренера, якого не приймуть англійські вболівальники

Колишній наставник збірної Англії та низки клубів АПЛ Сем Аллардайс переконаний, що тренеру Атлетіко Дієго Сімеоне було б важко відповідати вимогам англійських фанатів.

"В Англії не можна грати в захисний футбол. Сімеоне убили б в АПЛ за таке. Якщо ви неправильно граєте в цій країні, то вас критикують.

Сімеоне зізнався, в який момент зрозумів, що Атлетіко переможе Ліверпуль

Сімеоне є чудовим тренером з оборонним стилем протягом всієї кар'єри в Атлетіко. Однак кількість позитивних результатів, які він здобуває за допомогою свого тактичного генія в обороні, буде викликати осуд в цій країні", – цитує Аллардайса talkSport.

Нагадаємо, Сімеоне очолив Атлетіко у 2011 році. Наразі аргентинський фахівець є найбільш високооплачуваним тренером світу – за рік він заробляє більше 43 млн євро.

Атлетіко обіграв Ліверпуль – чинний переможець ЛЧ серйозно ускладнив собі життя, зазнавши болючої поразки