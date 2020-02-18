Атлетико обыграл Ливерпуль – действующий победитель ЛЧ серьезно усложнил себе жизнь, потерпев историческое поражение

Атлетико минимально одолел Ливерпуль (1:0) в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов 2019/20. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Атлетико – Ливерпуль стартовал в 22:00 по киевскому времени. Игру транслировал телеканал "Футбол 1". Команда Юргена Клоппа впервые сыграла на мадридском Ванда Метрополитано после победы над Тоттенхэмом в финале Лиги чемпионов 2018/19. Интересно, что под руководством немецкого тренера мерсисайдцы еще ни разу не проигрывали в плей-офф Лиги чемпионов.

Атлетико – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Юрген Клопп выпустил прогнозируемый состав. Алиссон в воротах, четверку защитников сформировали Александер-Арнольд, ван Дейк, Гомес и Робертсон. В полузащите действовала тройка Вейналдум-Фабиньо-Хендерсон, а в нападении играли Салах, Мане и Фирмино. Диего Коста, который восстановился от травмы, начал игру в запасе Атлетико. На позиции форвардов у "матрасников" вышли Корреа и Альваро Мората. В остальном состав мадридцев был довольно предсказуемым.

Игра началась в хорошем темпе, но в действиях обеих команд было немало сумбура. В конце концов, Атлетико осадил ворота Ливерпуля, используя прострелы и навесы. Это принесло свои плоды уже на 4-й минуте. После подачи Коке с углового мяч от Фабиньо отскочил к Саулю, который из пределов вратарской расстрелял ворота Алиссона. 1:0 – шикарное начало для команды Симеоне!

Пропущенный гол заметно смутил подопечных Клоппа, которые явно не ожидали такого развития событий. А вот Атлетико начал играть в свою любимую игру от обороны, не оставляя никакого пространства атакующим игрокам Ливерпуля. Лишь ближе к 20-й минуте гости сумели перевести игру ближе к воротам "матрасников", но моментов вблизи владений Яна Облака не возникало. Атлетико грамотно опустился в последнюю треть поля, чем создал мерсисайдцам серьезные трудности. Даже Корреа и Альваро Мората отлично работали на оборону, поставив оппонентов в тупик. Впрочем, хозяева не забывали о контратаках. Лемар роскошно прострелил во вратарскую, но Робертсон в отчаянном подкате выбил мяч.

Атлетико – Ливерпуль – видео гола

Отличный момент был у Мораты. Форвард получил мяч на углу вратарской, на замахе убрал Фабиньо, но пробил точно в Алиссона! Не слишком удачно в этом эпизоде ​​сыграл ван Дейк, откровенно потеряв позицию. Ливерпуль ответил голом Салаха, который сразу же был справедливо отменен из-за положения вне игры у Фирмино, который отдавал пас на египтянина. Робертсон неожиданно решился на удар с правой – Облак, такое впечатление, не ожидал такого, но мяч полетел мимо ворот. С таким же успехом счастья попробовал и Фабиньо. Атлетико настолько лишил соперника любого пространства, что игроки Ливерпуля были вынуждены пробивать исключительно с дальней дистанции.

На 35-й минуте Ливерпуль создал лучший свой момент. Фирмино и Мане закрутили карусель на левом фланге атаки, после чего мяч оказался у Салаха. Египтянин пробил метров с 15-ти - Фелипе отчаянно заблокировал этот выстрел. Действующие чемпионы Европы вполне могли остаться в меньшинстве еще в первом тайме – Мане, имея желтую, локтем ударил Врсалько. Откровенно повезло сенегальцу. В конце концов, гол Сауля так и остался единственным в первой половине игры.

В перерыве оба тренера внесли коррективы – у Атлетико вместо Лемара появился Льоренте, а у Ливерпуля Ориджи заменил Мане. Логичная замена от Юргена Клоппа, ведь игра у сенегальца откровенно не шла, да и в меньшинстве едва не остались из-за него. На 49-й минуте "матрасники" могли вновь поразить ворота Алиссона, но Врсалько не сориентировался в ситуации и упустил хороший момент для удара. Возможность была и у Ливерпуля – Салах головой замыкал подачу с фланга, однако немного не попал в нижний угол.

Прижали гости мадридцев к их воротам, но никак не могли нанести решающий удар. Атлетико оборонялся из последних сил и делал это отлично – мяч практически не доходил до Облака. Однажды словенец все же опрометчиво сыграл на выходе – его опередил Ориджи, который, в конце концов, выпустил мяч за пределы поля. А вот на 68-й минуте Мората упустил удивительный шанс. Нападающий мог пробивать метров с 12-ти, находясь прямо по центру ворот, но поскользнулся и не попал по мячу. Классно пробивал Лоди – неточно. Ливерпуль мог сравнять на 72-й, но Хендерсон не попал в пустой угол, хотя Облак уже был бессилен.

Юрген Клопп снял Салаха, выпустив Окслейд-Чемберлена. Откровенно посредственный матч для египтянина, который не реализовал единственную свою возможность. Тут же Хендерсон просил пенальти после того, как мяч попал в руку Партея – арбитр был рядом. На поле вышел Диего Коста, заменивший Корреа, а у Ливерпуля травмированного Хендерсона сменил Милнер.

В конце концов, Ливерпуль так и не сумел забить такой важный гол на выезде. Возвращение на Ванда Метрополитано получилось неудачным. Мерсисайдцы впервые проиграли матч плей-офф ЛЧ под руководством Юргена Клоппа и существенно усложнили себе жизнь перед поединком на Энфилде. Действующий победитель ЛЧ рискует вылететь из турнира уже на первой стадии плей-офф. Хотя в прошлом году Атлетико в первом матче 1/8 победил Ювентус 2:0, но в Турине уступил 0:3 и все же вылетел. Как будет на этот раз – узнаем 11 марта.

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