Египетский Аль-Ахли одержал юбилейную победу в Африканской Лиге чемпионов
Похоже, Аль-Ахли возвращает себе гегемонию в клубном футболе Африки.
Лига чемпионов КАФ
Кайзер Чифс – Аль-Ахли – 0:3
Голы: Шериф, 53, Кафша, 64, Эль Сулиа, 74
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В финале нынешнего розыгрыша клуб из Каира разгромил представителей ЮАР – Кайзер Чифс. Все голы были забиты во втором тайме.
Заметим, что для Аль-Ахли эта победа стала десятой. У ближайших преследователей – Замалека и Мазембе – по пять титулов. Кроме того, египтяне выиграли Африканскую Лигу чемпионов во второй раз подряд, хотя до этого не знали успеха в течение семи лет. В общем, Аль-Ахли уже в третий раз в своей истории сумел защитить титул.
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