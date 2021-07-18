Ліга чемпіонів КАФ

Кайзер Чіфс – Аль-Ахлі – 0:3

Голи: Шеріф, 53, Кафша, 64, Ель Суліа, 74

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У фіналі цьогорічного розіграшу клуб із Каїра розгромив представників ПАР – Кайзер Чіфс. Усі голи були забиті в другому таймі.

Зауважимо, що для Аль-Ахлі ця перемога стала десятою. У найближчих переслідувачів – Замалека та Мазембе – по п'ять титулів. Окрім того, єгиптяни виграли Африканську Лігу чемпіонів вдруге поспіль, хоча до цього не знали успіху протягом семи років. Загалом, Аль-Ахлі вже втретє у своїй історії зумів захистити титул.

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